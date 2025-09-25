Perseguita l’ex compagna | 37enne indagato per stalking

I carabinieri della stazione Bologna Indipendenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 37 anni, cittadino pakistano, indagato per atti persecutori.La misura, emessa dal giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: perseguita - compagna

Perseguita la sua ex compagna. Arrestato per stalking e violenze

Pianura: perseguita l’ex compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato

Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex compagna?

NON ACCETTA DI ESSERE ABBANDONATO E PERSEGUITA LA EX FINO AD ESSERE ARRESTATO ?CASTELNOVO DI SOTTO - ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DEL’EX COMPAGNA: ARRESTATO DAI CARABINIERI I carabinieri della Stazione di - facebook.com Vai su Facebook

Perseguita ex compagna, ventunenne arrestato a Crotone. Bloccato in flagranza di reato dalla polizia #ANSA - X Vai su X

Perseguita la ex compagna e aggredisce Ps, arrestato 51enne - Prima avrebbe perseguitato la ex, poi aggredito gli agenti: un 51enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Portici (Napoli). Scrive ansa.it

Arrestato 37enne con il braccialetto elettronico, si era avvicinato all'ex compagna - La Spezia, 2 settembre 2025 – I casi di cronaca riguardanti i maltrattamenti alle donne (sfociati in diversi casi in femminicidi) sono all'ordine del giorno. Secondo lanazione.it