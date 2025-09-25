Pergine la Uil Toscana esprime forte preoccupazione per il futuro dell' asilo nido

Arezzonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nonostante i numerosi solleciti – dichiara Luigi Marciano, responsabile UilTucs Toscana per l’area di Arezzo – non abbiamo ancora certezze sui posti di lavori attualmente occupati dalla cooperativa. La situazione è molto preoccupante: ci viene segnalato un clima di estrema paura da parte delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pergine - toscana

Uil 'aumenta in Toscana utilizzo della cig, siamo 5/i in Italia' - Lo si nota chiaramente dai dati inerenti all'utilizzo di ammortizzatori sociali nella nostra regione, in particolare dalle ore ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pergine Uil Toscana Esprime