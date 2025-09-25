' Perfetto' al BlackStar arriva la presentazione del romanzo d’esordio di Silvia Zaramella

Domenica alle 19 il Circolo BlackStar ospita la presentazione del libro ‘Perfetto’ di Silvia Zaramella che rappresenta anche il romanzo d’esordio della scrittrice ferrarese. Dialoga con l’autrice Sara Manzoli.Un lunedi? mattina il mondo che la protagonista stava vivendo e costruendo e? spazzato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it