Perfect | Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel film di Gia Coppola

Comingsoon.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche se smetterà di essere Undici in Stranger Things, Millie Bobby Brown continuerà a regalarci personaggi bellissimi. L'attrice, che vedremo in Enola Holmes 3, interpreterà la ginnasta americana Kerri Strug in Perfect, film che sarà diretto da Sofia Coppola. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

