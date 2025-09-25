Perdo un pezzo della mia vita Grave lutto per Rossella Brescia l’addio straziante

Momento di grande dolore per Rossella Brescia, che nelle scorse ore ha annunciato la scomparsa del padre. La conduttrice e ballerina originaria di Martina Franca ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando un post commosso corredato da fotografie in bianco e nero. Una perdita che arriva a pochi mesi di distanza da altri due lutti familiari: la morte delle amate zie, Maria e Titina. La 54enne ha spiegato che in soli quattro mesi ha perso tre pilastri della sua vita. Un addio doloroso, che Brescia ha voluto affrontare pubblicamente con parole piene d’amore: «Eravate così uniti, vi siete presi per mano anche adesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Perdo un pezzo della mia vita”. Grave lutto per Rossella Brescia, l’addio straziante

