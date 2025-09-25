Perdo un pezzo della mia vita Grave lutto per Rossella Brescia l’addio straziante

Thesocialpost.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento di grande dolore per Rossella Brescia, che nelle scorse ore ha annunciato la scomparsa del padre. La conduttrice e ballerina originaria di Martina Franca ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando un post commosso corredato da fotografie in bianco e nero. Una perdita che arriva a pochi mesi di distanza da altri due lutti familiari: la morte delle amate zie, Maria e Titina. La 54enne ha spiegato che in soli quattro mesi ha perso tre pilastri della sua vita. Un addio doloroso, che Brescia ha voluto affrontare pubblicamente con parole piene d’amore: «Eravate così uniti, vi siete presi per mano anche adesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

perdo un pezzo della mia vita grave lutto per rossella brescia l8217addio straziante

© Thesocialpost.it - “Perdo un pezzo della mia vita”. Grave lutto per Rossella Brescia, l’addio straziante

In questa notizia si parla di: perdo - pezzo

«Il mercato di Pieve un pezzo della mia vita da ambulante» - Una storia fatta di passione e amore per il proprio lavoro così intenso che, ora che ha deciso di andare in pensione, una lacrimuccia è scesa non solo dai suoi occhi ma anche da quella dei tanti, ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Zamorano non dimentica: 'L'Inter è un pezzo della mia vita' - Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, è rimasto molto legato ai colori nerazzurri con cui ha giocato dal 1996 al 2001 mettendo insieme 101 presenze e 26 reti. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Perdo Pezzo Mia Vita