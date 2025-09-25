Perdite e indebitamento | la Lazio farà mercato a gennaio?
Diciassette milioni di perdite e un indebitamento finanziario pari a 66 milioni di euro ma con la previsione nel breve-medio termine di ritrovare l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale. Questi sono i dati in casa Lazio dopo che il club di Lotito alla chiusura dell’esercizio chiuso lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: perdite - indebitamento
Lazio, bilancio in rosso e mercato bloccato. (di Alberto Abbate - Il Messaggero) Approvata la semestrale al 30 giugno 2025: il patrimonio netto è negativo per 16,83 milioni, con una perdita di 17,16 milioni e un indebitamento finanziario di 66,3 milioni. 1 Colpa - facebook.com Vai su Facebook
Nestlé affronta una fase critica segnata da instabilità ai vertici, indebitamento crescente e perdita di fiducia, mentre la nuova dirigenza è chiamata a rispondere a otto sfide strategiche per rilanciare il colosso alimentare. https://buff.ly/xsbQlh8 - X Vai su X