Perde il controllo frontale a Tarvisio
Mentre percorreva la strada statale 54 nei pressi di Cave del Predil, a Tarvisio, un cittadino sudafricano classe ‘53 ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia opposta, schiantandosi in un frontale contro l'auto di un residente del comune, classe ‘92, intorno alle 13 di oggi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: perde - controllo
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni
Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave
Perde il controllo del tir e si schianta contro il guardrail in A21, pesanti disagi al traffico - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo dell'auto: a Foggia un trentenne morto nella notte - X Vai su X