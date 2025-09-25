Perde il controllo frontale a Tarvisio

Mentre percorreva la strada statale 54 nei pressi di Cave del Predil, a Tarvisio, un cittadino sudafricano classe ‘53 ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia opposta, schiantandosi in un frontale contro l'auto di un residente del comune, classe ‘92, intorno alle 13 di oggi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it