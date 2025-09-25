Perde il cellulare e per cercarlo vandalizza l' aiuola | preso

Dopo una serata all'insegna del divertimento tra amici a cavallo tra il 24 e il 25 settembre a Monselice, D.K. 32enne ucraino residente a Napoli, ma domiciliato a Due Carrare dopo essersi accorto nelle prime ore del mattino di aver perso il cellulare, è ritornato sulle vie e sulle piazze di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

