Perché Starlink torna nei radar del governo italiano

Wired.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte ai tempi lunghi per realizzare una costellazione satellitare europea, un documento del comitato interministeriale per le politiche spaziali rispolvera gli asset di Elon Musk per le telecomunicazioni nazionali. 🔗 Leggi su Wired.it

