Perché Starlink torna nei radar del governo italiano
Di fronte ai tempi lunghi per realizzare una costellazione satellitare europea, un documento del comitato interministeriale per le politiche spaziali rispolvera gli asset di Elon Musk per le telecomunicazioni nazionali. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: perch - starlink
67 anni fa, Laika veniva spedita nello spazio. Oggi sento il dovere di ricordarla. Non per nostalgia, né per curiosità scientifica, ma per rispetto. E per quel senso di colpa che ancora pesa sull’umanità. Perché Laika non era un esperimento. Era vita. Presenza. - facebook.com Vai su Facebook
Perché Starlink torna nei radar del governo italiano - Di fronte ai tempi lunghi per realizzare una costellazione satellitare europea, un documento del comitato interministeriale per le politiche spaziali rispolvera gli asset di Elon Musk per le telecomun ... Scrive wired.it