Perché Lydia Ghizzoni è il nuovo talento del mezzofondo? Lo spiega il suo coach
A soli 13 anni l'atleta del Cus Pro Patria Milano ha firmato quattro migliori prestazioni italiane del 2025, dall’ultima sui 1000 metri al primato sui 3000. Giorgio Rondelli racconta il dietro le quinte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: perch - lydia
Perché comprarla quando potete prepararla in casa in soli 5 minuti? https://blog.giallozafferano.it/cucinafacileconelena/ricetta-granola-fatta-in-casa/ - facebook.com Vai su Facebook
Lydia Ghizzoni, la tredicenne che corre più forte di Nadia Battocletti - I giovani che hanno illuminato l’atletica in questa primavera Il 2025 sarà il loro anno: gli astri nascenti dell'atletica mondiale Questa volta niente viaggi negli altri continenti, restiamo ... Da runnersworld.com
GP Mezzofondo-Trento: Lydia Ghizzoni meglio di Battocletti sui 1000! - TRENTO – Prima giornata incentrata sui 1500 per il Grand Prix del Mezzofondo di Trento, ma con per la prima volta in programma anche i 3000 siepi e con gare giovanili di grande interesse. Riporta msn.com