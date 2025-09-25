Perché le rondini si radunano | cos'è il roosting e come si preparano alla migrazione

Ogni fine estate le rondini si preparano per la migrazione e lo svernamento radunandosi in grandi stormi tra i canneti o su fili e cavi in città. È il cosiddetto "roosting", un comportamento che le prepara alla migrazione verso l’Africa, dove trascorreranno l'inverno prima di ritornare in Europa in primavera. 🔗 Leggi su Fanpage.it