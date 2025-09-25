Perché le ho sparato Omicidio Cinzia Pinna il movente di Emanuele Ragnedda | cosa ha rivelato ai carabinieri

Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità del nord Sardegna sembra aver trovato il suo epilogo più tragico. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo senza vita di Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo, gli investigatori hanno raccolto le prime dichiarazioni dell’uomo che ha ammesso di averle tolto la vita. Si tratta di Emanuele Ragnedda, imprenditore del settore vitivinicolo, interrogato dai carabinieri nella giornata di mercoledì 24 settembre 2025. Secondo quanto riferito dall’uomo agli inquirenti, tutto sarebbe nato da un’accesa discussione con la giovane, scomparsa da Palau l’11 settembre e cercata per quasi due settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it