Perché le ho sparato Omicidio Cinzia Pinna il movente di Emanuele Ragnedda | cosa ha rivelato ai carabinieri
Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità del nord Sardegna sembra aver trovato il suo epilogo più tragico. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo senza vita di Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo, gli investigatori hanno raccolto le prime dichiarazioni dell’uomo che ha ammesso di averle tolto la vita. Si tratta di Emanuele Ragnedda, imprenditore del settore vitivinicolo, interrogato dai carabinieri nella giornata di mercoledì 24 settembre 2025. Secondo quanto riferito dall’uomo agli inquirenti, tutto sarebbe nato da un’accesa discussione con la giovane, scomparsa da Palau l’11 settembre e cercata per quasi due settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: perch - sparato
Ad Ancona un poliziotto ha sparato ed ucciso un cane di una ragazza di colore che si trovava in una panchina con il fidanzato. La ragazza distrutta mi ha inviato un messaggio chiedendo di poter parlare con me perché, riferisce, il suo cane, molto buono, sare - facebook.com Vai su Facebook
Uccide la compagna, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio a Pisa, la telefonata al 112: “Venite, le ho sparato” - Pisa, 22 luglio 2025 – Almeno due colpi di pistola hanno squarciato la quiete intorno all’ora di pranzo in via Agostini della Seta, nel quartiere Sant’Ermete alla periferia sud est di Pisa. Come scrive lanazione.it