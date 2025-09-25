Perché la Bce consiglia di tenere sempre 100 euro a testa in banconote in casa

Roma, 25 settembre 2025 - Sul futuro del contante veleggia ancora una certa incertezza, vista la notevole e progressiva diffusione dei vari tipi di pagamento elettronico ormai esistenti nel 2025 inoltrato. Secondo la Banca Centrale Europea, tuttavia, potrebbe avere ancora un ruolo importante nelle crisi e non dovrebbe quindi sparire del tutto. L'organo economico più importante dell'Unione Europea ha consigliato, in un testo intitolato simbolicamente "Keep calm and carry cash" ("Rimani calmo e portati il contante"), di conservare sempre in casa una somma di contanti che sia sufficiente a colmare i bisogni primari e che sia utile a fare fronte a eventi inaspettati e improvvisi, "almeno per 72 ore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

