Perché la Bce consiglia di tenere sempre 100 euro a testa in banconote in casa
Roma, 25 settembre 2025 - Sul futuro del contante veleggia ancora una certa incertezza, vista la notevole e progressiva diffusione dei vari tipi di pagamento elettronico ormai esistenti nel 2025 inoltrato. Secondo la Banca Centrale Europea, tuttavia, potrebbe avere ancora un ruolo importante nelle crisi e non dovrebbe quindi sparire del tutto. L'organo economico più importante dell'Unione Europea ha consigliato, in un testo intitolato simbolicamente "Keep calm and carry cash" ("Rimani calmo e portati il contante"), di conservare sempre in casa una somma di contanti che sia sufficiente a colmare i bisogni primari e che sia utile a fare fronte a eventi inaspettati e improvvisi, "almeno per 72 ore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perch - consiglia
“Dai verbali dei consigli di classe non è emersa alcuna criticità”. Ha detto Gina Antonetti, dirigente del Pacinotti di Fondi, la scuola frequentata dal ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita perché vittima di bullismo - facebook.com Vai su Facebook
«Keep calm and carry cash»: perché la Bce invita a tenere in casa contanti «per 72 ore» - Raccomandazioni già diffuse da Austria, Olanda e Finlandia consigliano di avere 70- Riporta msn.com
Bce: McCaul (Vigilanza), investimenti in tecnologia centrali per tenere passo - "Per la Vigilanza bancaria della Bce, i continui investimenti in tecnologia rimarranno fondamentali per tenere il passo con i cambiamenti del panorama bancario e affrontare i rischi di ... Come scrive milanofinanza.it