Perché gli alberi della Foresta Amazzonica stanno diventando sempre più grandi

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un copioso team di ricerca internazionale ha dimostrato che gli alberi dell'Amazzonia stanno aumentando sensibilmente in dimensioni. Ogni dieci anni, negli ultimi 30 anni, sono infatti cresciuti del 3,3 percento. Le ragioni di questo notevole accrescimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - alberi

perch233 alberi foresta amazzonicaPerché gli alberi della Foresta Amazzonica stanno diventando sempre più grandi - Negli ultimi decenni gli alberi della Foresta Amazzonica sono cresciuti sensibilmente di dimensioni, anche quelli più vecchi con secoli di vita. Scrive fanpage.it

Gli alberi giganti secolari dell’Amazzonia ora fanno parte di una nuova area protetta - Nel cuore della foresta amazzonica brasiliana è stata istituita una nuova area protetta per salvaguardare alcuni degli alberi più alti e antichi del pianeta. Riporta greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Alberi Foresta Amazzonica