Perché è stato giusto tutelare la relazione tra Antonia e Senza Cri soprattutto ad Amici 24

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonia Nocca e Senza Cri ad Amici 24: la riservatezza, controcorrente, ha tutelato non solo la loro relazione, ma anche la loro musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

