Perché Demon Slayer è un fenomeno? La genesi del brand

Tanjiro è un ragazzo gentile. Vive con i fratellini e la madre in una casetta di legno ai limiti della foresta. Dà una mano in famiglia, accudisce i minori, è attento al benessere dei suoi cari: insieme, vivono una vita serena. Ma, si sa, non tutto dura per sempre, e il Paradiso Taisho in cui sopravvivono i componenti della famiglia Kamado viene improvvisamente invaso dal demonio. Un demonio che indossa un completo nero, celando mani guantate imbrattate di sangue pronte a spargerne ancora e ancora. Questo l’incipit di un manga che sembrava destinato a rimanere tra i tanti titoli di Weekly Sh?nen Jump. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Perché Demon Slayer è un fenomeno? La genesi del brand

