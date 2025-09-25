Perché Cuadrado è stato espulso contro il Torino il calciatore incredulo | Cosa ho detto?

Juan Cuadrado è stato espulso al 60’ di Torino-Pisa per una polemica nei confronti dell’arbitro Pezzuto: il colombiano si è detto incredulo, ripetendo più volte "non ho detto niente". Ora si attende il referto per capire la squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

