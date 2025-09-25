Perché Cuadrado è stato espulso contro il Torino il calciatore incredulo | Cosa ho detto?
Juan Cuadrado è stato espulso al 60’ di Torino-Pisa per una polemica nei confronti dell’arbitro Pezzuto: il colombiano si è detto incredulo, ripetendo più volte "non ho detto niente". Ora si attende il referto per capire la squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - cuadrado
Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Juan Cuadrado si è detto amareggiato per chi lo definisce un ‘simulatore’: “Non lo sono, mi dà fastidio questa nomea. Magari in alcuni episodi ho accentuato di più, ma se cado è perché sono stato toccato” ? - facebook.com Vai su Facebook
Cuadrado: “Io simulatore? Se cado è perché mi hanno toccato, ma ormai ho questa nomea. Non mi fischiano nemmeno falli solari e mi fa arrabbiare. Per fortuna c’è il Var” (Il link all’intervista nel primo commento qui sotto) - X Vai su X