Per Vannacci le donne di colore non rappresentano l’Italia anche se italiane Cosa possiamo aspettarci dagli haters? | Fanny Tardioli seconda a Miss Italia

Fanny Tardioli, 24 anni, Miss Umbria e seconda classificata a Miss Italia 2025, è stata al centro di un acceso dibattito dopo aver denunciato, attraverso un post su Facebook, gli insulti ricevuti per il colore della sua pelle. Nata a Spoleto e cresciuta a Campello sul Clitunno, studentessa di Lettere Moderne a Pisa, Fanny, la cui madre è di origine nigeriana, ha subito attacchi da numerosi utenti che le contestavano di non rappresentare i “canoni della ‘bellezza italiana’”, ricevendo commenti offensivi come “Tornatene nel tuo Paese” o “A questi concorsi dovrebbero essere ammesse solo ragazze bianche “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: vannacci - donne

Vannacci: "Il patriarcato protegge le donne. I maschi su 'Mia moglie' e su 'Phica'? Smidollati"

Caro Vannacci, forse ti sei perso una notizia da nulla: l’Italia è campione del mondo di volley femminile. E sai chi ci ha portato l’oro? Un gruppo straordinario di donne. C’è chi è nata a Palermo da genitori ivoriani, chi a Lodi da genitori nigeriani, chi a Torino da - facebook.com Vai su Facebook

Vannacci: "Il patriarcato protegge le donne. I maschi su 'Mia moglie' e su 'Phica'? Smidollati". Il vicesegretario della Lega commenta gli scandali dei siti web che postavano (senza consenso) foto intime di donne e parlamentari. Di Ginevra Leganza - X Vai su X

Fanny Tardioli, seconda a Miss Italia: «Insultata per il colore della pelle da padri di famiglia. Colpa di Vannacci e del silenzio della politica» - La 24 enne è nata in Umbria: «Vivo in un paese piccolo, le persone mi hanno vista crescere, ci vogliamo tutti bene» ... Lo riporta msn.com

Vannacci insiste: “Egonu? I suoi tratti non rappresentano l’italianità, è un’evidenza non un insulto” - Vannacci insiste con le offese a Paola Egonu, campionessa olimpica dell’Italvolley femminile: “I suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità classica. Riporta fanpage.it