Per una città più pulita | Avellino Basket scende in campo al fianco di Plastic Free

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre 2025 i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket prenderanno parte all’iniziativa Plastic Free.Cosimo Costi, Mikk Jurkatamm, Giacomo Dell’Agnello e Alexander Cicchetti, insieme alla referente locale della manifestazione Kamini Maria Lad, si uniranno ai volontari per la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

