Per un giornalismo etico Premio Alessandra Bisceglia a Roma

Assegnato a Roma il Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la Comunicazione Sociale. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Per un giornalismo etico. Premio “Alessandra Bisceglia” a Roma

In questa notizia si parla di: giornalismo - etico

Giuseppe "Pippo" FAVA Oggi il compleanno di Pippo Fava. Libero e coraggioso giornalista ucciso da Cosa nostra a Catania «Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, - facebook.com Vai su Facebook

Premio Graldi, da Bechis a Sardoni e gli altri: chi sono i vincitori. Giovani talenti under-35 e decani della professione, cronisti di scienza e politica - E sono il ricordo e la memoria, di chi ha lasciato una grande impronta nella storia del giornalismo italiano e della società. Come scrive ilmattino.it

Premio ‘Paolo Graldi’, scelti i vincitori della seconda edizione - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Si legge su lasicilia.it