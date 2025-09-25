Per un giornalismo etico Premio Alessandra Bisceglia a Roma

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assegnato a Roma il Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la Comunicazione Sociale. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

per un giornalismo etico premio alessandra bisceglia a roma

Per un giornalismo etico. Premio "Alessandra Bisceglia" a Roma

In questa notizia si parla di: giornalismo - etico

