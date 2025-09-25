Per Prabowo la sicurezza di Israele è importante come quella della Palestina
Il presidente della più popolosa nazione islamica del mondo, l'Indonesia, alle nazioni unite dice che non può esserci pace nel medio oriente (nel mondo) se non viene riconosciuta la sicurezza di Israele. In Italia il Presidente Prabowo Subianto sarebbe accusa - X Vai su X
Per Prabowo la sicurezza di Israele è importante come quella della Palestina - Il presidente indonesiano fa un discorso potete all’Assemblea generale dell'Onu, promettendo 20 mila volontari per Gaza e il riconoscimento reciproco dei due stati. Si legge su ilfoglio.it
Gambino (FdI), sicurezza per Israele e dignità per i palestinesi - "A Gaza la sofferenza della popolazione civile e la prigionia degli ostaggi gridano al mondo che questa guerra deve trovare presto una fine. Da ansa.it