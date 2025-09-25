Per Meloni ‘Israele ha superato i limiti’ ma non lo condanna | così resta ambigua e normalizza l’ingiustizia
di Lucio Aquilina “Israele ha superato i limiti a Gaza.” Con questa frase, pronunciata con apparente gravità, Giorgia Meloni ha voluto segnalare una presa di distanza dalle azioni israeliane. Ma il linguaggio tradisce il pensiero: non c’è condanna, non c’è accusa, non si attribuisce responsabilità. È una formula anodina e reversibile, capace di significare tutto e il contrario di tutto. Dire “ha superato i limiti” consente di riconoscere che qualcosa è andato storto senza nominare ciò che è accaduto: crimini di guerra, violazioni della Convenzione di Ginevra, punizioni collettive, uso della fame come arma, occupazione militare e apartheid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
