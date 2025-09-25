Per il Wsj il Robert Redford sportivo d’antologia non è Il Migliore ma Gli spericolati | un omaggio al mondo dello sci

Robert Redford è morto pochi giorni fa all’età di 89 anni, e insieme agli encomi per la sua vita arrivano i meritati elogi per la sua carriera cinematografica, in particolare per i grandi film. Butch Cassidy, La stangata, Tutti gli uomini del presidente e Gente comune (di cui era regista non interprete). Va però aggiunto un riconoscimento al contributo pionieristico di Redford in un genere importante, seppur irregolare: il film sportivo. Jason Gay ne scrive sul Wall Street Journal. Per lui, il miglior film sportivo interpretato da Redford non è “Il migliore” di Levinson, su un eroe del baseball; ma “Gli spericolati” pellicola del 1969 sullo sci e la discesa libera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

