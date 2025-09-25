Per bloccare il divieto di Israele della FIFA dalla Coppa del Mondo 2026

2025-09-25 18:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il governo degli Stati Uniti cercherà di impedire a qualsiasi tentativo di vietare a Israele di competere ai Mondiali del 2026. Una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato all’inizio di questo mese che Israele ha commesso un genocidio contro i palestinesi a Gaza. Ciò ha portato un gruppo di esperti delle Nazioni Unite e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a chiedere sanzioni sportive contro il paese. La Coppa del Mondo del prossimo anno è ospitata dagli Stati Uniti, dal Messico e dal Canada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com