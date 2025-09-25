Peppe Quintale impressionante prima e dopo da brividi | dimagrito 40 chili ha avuto una malattia?

Una trasformazione sorprendente, sia fisica che interiore. Peppe Quintale, attore, comico e volto noto della TV italiana, ha vissuto un vero e proprio cambiamento radicale, arrivando a perdere oltre 40 chili in poco più di un anno. Un percorso difficile, fatto di ostacoli psicologici, pregiudizi e momenti di grande fragilità, ma anche di forza e determinazione. L’artista, oggi nel cast di Tale e Quale Show, ha raccontato con grande onestà il suo passato segnato da un disturbo alimentare spesso sottovalutato, soprattutto quando riguarda gli uomini. La sua storia non è solo quella di una dieta, ma di una rinascita, iniziata dal momento in cui ha deciso di affrontare il dolore invece di nasconderlo dietro il cibo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Peppe Quintale impressionante, prima e dopo da brividi: dimagrito 40 chili, ha avuto una malattia?

In questa notizia si parla di: peppe - quintale

“Ero arrivato a 126 kg. Un amico mi ha detto ‘tu si’ tropp’ chiatt’. Rimasi malissimo, una forma di violenza ma al maschile non se ne parla”: così Peppe Quintale

Peppe Quintale svela come ha perso 40 kg in un anno: “Non ho usato farmaci. I primi mesi sono stati durissimi”

“Noi obesi non siamo presi sul serio. Disturbi alimentari? Al maschile non se ne parla”. Parola dell’attore Peppe Quintale

Peppe Quintale: «Pesavo 126 chili, dopo la tv ho allevato cavalli ma ho perso tutto. A settembre torno con Tale e Quale» - Dietro a questo aumento di peso dell'attore e conduttore c'è un problema alimentare. Come scrive corriereadriatico.it

“Ero arrivato a 126 kg. Un amico mi ha detto ‘tu si’ tropp’ chiatt’. Rimasi malissimo, una forma di violenza ma al maschile non se ne parla”: così Peppe Quintale - Peppe Quintale, noto per aver partecipato alla prima edizione “Le Iene” nel 1998 con Simona Ventura e Dario Cassini, si è raccontato a Il Corriere della Sera, pronto per tornare sulla scena nella ... Scrive ilfattoquotidiano.it