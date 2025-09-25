Pepe in Grani migliore pizzeria d' Italia per Gambero Rosso

25 set 2025

La ‘Mega Guida’ alle pizzerie italiane di Gambero Rosso incorona Franco Pepe e la sua ‘Pepe in Grani’ come il top in Italia. Per il maestro pizzaiolo di Caiazzo una valutazione di 97100, la stessa riservata per la pizzeria ‘I Tigli’ di San Bonifacio, in provincia di Verona.“Sempre più una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

