Pentagono ordina riunione urgente con 800 generali e ammiragli | sconosciuti i motivi

Ildifforme.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indiscrezione del Washington Post ha creato un certo terremoto politico in tutti gli Stati Uniti. Secondo la testata, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, avrebbe ordinato una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli” alla sede di un Corpo dei Marines a Quantico, in Virginia. Questo maxi vertice dovrebbe svolgersi la prossima . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

