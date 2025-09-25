Pentagono convocati centinaia di generali e ammiragli | mistero sull’incontro

Un evento senza precedenti scuote il mondo militare statunitense. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha convocato per la prossima settimana alla base della Marina di Quantico, in Virginia, centinaia di generali, ammiragli e ufficiali da tutto il mondo. Una riunione definita dal Washington Post «inusuale e misteriosa», tanto che persino gli alti ufficiali e i loro staff dichiarano di non conoscerne la ragione. L’incontro riguarda non solo i vertici militari con sede negli Stati Uniti, ma anche i comandanti dislocati in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico, suscitando dubbi e preoccupazioni per la scelta di richiamare contemporaneamente così tanti leader da aree di crisi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

