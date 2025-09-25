Pentagono convoca i vertici militari Usa da Europa Medio Oriente e Asia per summit in Virginia Non si sa perché c' è allarme

Una direttiva senza precedenti scuote il Pentagono. Il  Segretario della Difesa degli Stati Uniti d'America, Pete Hegseth, ossia il capo del Pentagono ha ordinato a centinaia di generali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pentagono convoca i vertici militari Usa da Europa, Medio Oriente e Asia per summit in Virginia. «Non si sa perché, c'è allarme»

