Pensioni scuola in arrivo decreto e circolare | da quella di vecchiaia a Quota 103 e Opzione Donna RISPOSTE AI QUESITI

Informativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L’incontro ha definito le modalità operative per il pensionamento del personale scolastico attraverso un decreto ministeriale e la relativa circolare esplicativa. Ne parliamo con Giovanni Portuesi Anief. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pensioni - scuola

Pensioni personale scuola 2026, prime anticipazioni per docenti e Ata: chi può uscire e come

Pensioni scuola, docente perde ricorso in Corte d’Appello: impossibile restare in cattedra fino a 71 anni senza i 20 anni di contributi minimi richiesti dalla legge

Stretta sulle pensioni dei dipendenti di enti locali, scuola e sanità: l’Inps limita le deroghe ai tagli decisi dal governo

Scuola: Pensioni, apertura delle finestre dal 1° settembre 2026. Anief chiede finestra dedicata a tutto il personale della scuola - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni scuola, informativa al Ministero. Decreto e circolare in arrivo: domande entro il 21 ottobre ift.tt/V3MQ0TX - X Vai su X

Pensioni scuola, informativa al Ministero. Decreto e circolare in arrivo: domande entro il 21 ottobre - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso l'informativa sindacale relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. Come scrive orizzontescuola.it

Pensioni scuola, in arrivo decreto e circolare: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Portuesi (Anief). LIVE Mercoledì 24 settembre alle 15:30 - Si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’informativa sindacale relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. Segnala orizzontescuola.it