Pensioni scuola 2026 | domande docenti e ATA entro il 21 ottobre entro il 28 febbraio dirigenti scolastici DECRETO

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato il decreto n. 182 del 25 settembre 2025 sulle domande del personale scolastico, con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

