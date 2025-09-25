Pensioni minime di 1.000 euro è arrivato l’accordo | ecco dove e per chi anche alle casalinghe

Lettera43.it | 25 set 2025

Arriva il sostegno che consente di avere delle pensioni minime di 1.000 euro mediante integrazione e un’assistenza rafforzata per i percettori di trattamenti previdenziali che abbiano già compiuto l’età di 65 anni. Sono queste le due principali novità dell’accordo siglato nella giornata del 24 settembre 2025 tra il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, e il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che contiene una convenzione relativa alle prestazioni assistenziali a favore dei già pensionati del territorio. Ecco, quindi, di cosa si tratta e a chi sono rivolte le misure di pensionamento che realizzano un reale welfare e un importo minimo della pensione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

