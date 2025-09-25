Pensioni docenti e ATA domande fino al 21 ottobre | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 26 settembre alle 14 | 30
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato il decreto n. 182 del 25 settembre 2025, definendo le procedure per le domande del personale scolastico con effetti a partire dal 1° settembre 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: pensioni - docenti
Pensioni personale scuola 2026, prime anticipazioni per docenti e Ata: chi può uscire e come
Pensioni scuola 2026: domande docenti e ATA entro il 21 ottobre, entro il 28 febbraio dirigenti scolastici. DECRETO
Docenti in pensione a 60 anni, oggi oltre il 70 % ha più di 50 anni e il 20% più di 60 anni. Firma la petizione di Anief - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni scuola 2026: domande docenti e ATA entro il 21 ottobre, entro il 28 febbraio dirigenti scolastici. DECRETO - 182 del 25 settembre 2025 sulle domande del personale scolastico, con decorrenza 1° settembre 2026. Da orizzontescuola.it
Pensionamenti Scuola 2026: possibili domande dal 26 settembre 2025 al 21 ottobre 2025, informativa del Ministero - Le domande per i pensionamenti del personale scolastico 2026 si apriranno dal 26 settembre al 21 ottobre 2025. Scrive ticonsiglio.com