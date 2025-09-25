Pendolino scrive a papa Leone | L' Agrigentino la aspetta con immensa gioia
“Santo Padre, a nome del Libero consorzio comunale di Agrigento desidero ringraziarLa vivamente per l’attenzione rivolta a Lampedusa e Linosa, facenti parte della nostra provincia, nel videomessaggio del 12 settembre, per la presentazione della candidatura di Lampedusa alla lista del Patrimonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: pendolino - scrive
Lo Scrivano di Rebibbia scrive alla figlia Denise nel giorno del suo 23° compleanno. Una lettera che denuncia la negazione del diritto all’affettività in carcere. - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone scrive a Re Carlo per la duchessa Windsor convertitasi al cattolicesimo (i piani per la visita in Vaticano) - «Le mie preghiere per il re e la famiglia, un esempio di virtù cristiane», il pontefice ha inviato una lettera al sovrano. corriere.it scrive
Il Papa soffre, si addolora, invita, esorta ma non si pronuncia sul genocidio - Robert Prevost ha voluto sottolineare pomposamente apparendo al balcone con la mozzetta rossa, residuato storico della clamide imperiale, simbolo della dignità dell’imperatore d’O ... Come scrive ilfattoquotidiano.it