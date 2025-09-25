Ex Mof: e quindi riuscimmo a riveder gli stalli. Così Dante saluterebbe la notizia della riapertura del ’parcheggione’. La comunicazione è arrivata, come di consueto, via social dal sindaco Alan Fabbri: "Dal primo ottobre riapriamo tutto il parcheggio Ex-Mof. Avremo 550 posti auto, 11 posti per bus turistici, in un’area destinata a diventare un polmone verde per la città grazie all’impianto di 170 nuovi alberi. Mancano all’appello solo le aree verdi perimetrali sul lato di Corso Isonzo, i percorsi pedonali e il nuovo ingresso al parcheggio, che saranno ultimati nelle prossime settimane. I parcheggi continueranno ad essere gratuiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pendolari, finita l'odissea. L'ex Mof riapre a ottobre: "Stop alla caccia allo stallo, avremo 550 posti auto"