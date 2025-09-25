Un nuovo approfondimento dedicato alla figura di Giuseppe Pellizza da Volpedo sarà trasmesso in prima visione su Sky Arte, offrendo un’analisi dettagliata della vita e delle opere di uno dei più importanti esponenti del Divisionismo italiano. Il documentario, diretto da Francesco Fei, si inserisce nel contesto dell’inaugurazione di una mostra omonima presso la GAM di Milano, che intende valorizzare il patrimonio artistico dell’autore de Il Quarto Stato. Questo articolo presenta le principali caratteristiche del film e dell’evento culturale collegato, evidenziando i contenuti e gli aspetti più significativi trattati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Pellizza pittore da volpedo: scopri il documentario su sky arte del 25 settembre