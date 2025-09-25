Pellizza pittore da volpedo | scopri il documentario su sky arte del 25 settembre

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo approfondimento dedicato alla figura di Giuseppe Pellizza da Volpedo sarà trasmesso in prima visione su Sky Arte, offrendo un’analisi dettagliata della vita e delle opere di uno dei più importanti esponenti del Divisionismo italiano. Il documentario, diretto da Francesco Fei, si inserisce nel contesto dell’inaugurazione di una mostra omonima presso la GAM di Milano, che intende valorizzare il patrimonio artistico dell’autore de Il Quarto Stato. Questo articolo presenta le principali caratteristiche del film e dell’evento culturale collegato, evidenziando i contenuti e gli aspetti più significativi trattati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

pellizza pittore da volpedo scopri il documentario su sky arte del 25 settembre

© Jumptheshark.it - Pellizza pittore da volpedo: scopri il documentario su sky arte del 25 settembre

In questa notizia si parla di: pellizza - pittore

L’arte di Giuseppe Pellizza da Volpedo in prima visione su Sky Arte - Con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, il documentario “Pellizza Pittore da Volpedo” debutta su Sky Arte giovedì 25 settembre 2025 ... Da artribune.com

La grande mostra di Pellizza da Volpedo alla GAM di Milano - A oltre un secolo dall’ultima monografica, la GAM di Milano dedica a Giuseppe Pellizza da Volpedo un'imperdibile mostra: quaranta opere per restituire la complessità di un artista che va ben oltre il ... Lo riporta arte.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pellizza Pittore Volpedo Scopri