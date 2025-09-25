Pellizza pittore da volpedo | scopri il documentario su sky arte del 25 settembre
Un nuovo approfondimento dedicato alla figura di Giuseppe Pellizza da Volpedo sarà trasmesso in prima visione su Sky Arte, offrendo un’analisi dettagliata della vita e delle opere di uno dei più importanti esponenti del Divisionismo italiano. Il documentario, diretto da Francesco Fei, si inserisce nel contesto dell’inaugurazione di una mostra omonima presso la GAM di Milano, che intende valorizzare il patrimonio artistico dell’autore de Il Quarto Stato. Questo articolo presenta le principali caratteristiche del film e dell’evento culturale collegato, evidenziando i contenuti e gli aspetti più significativi trattati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: pellizza - pittore
?Siete pronti a scoprire la vita e l’eredità artistica di $Pellizza da Volpedo, autore del celebre dipinto «Quarto Stato»? Un viaggio tra dolore personale e profonda visione della società umana. Non perdete «Pellizza Pittore da Volpedo» domani alle 21.15 su $ - X Vai su X
CON IL DOCUFILM PELLIZZA DA VOLPEDO PITTORE PRENDE IL VIA LA GRANDE ARTE AL CINEMA Tra dopodomani, martedì 4, e mercoledì 5 in molti #cinema di #Milano, nel #Municipio3 all’Arcobaleno Film Center di #vialeTunisia. La presentazio - facebook.com Vai su Facebook
L’arte di Giuseppe Pellizza da Volpedo in prima visione su Sky Arte - Con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, il documentario “Pellizza Pittore da Volpedo” debutta su Sky Arte giovedì 25 settembre 2025 ... Da artribune.com
La grande mostra di Pellizza da Volpedo alla GAM di Milano - A oltre un secolo dall’ultima monografica, la GAM di Milano dedica a Giuseppe Pellizza da Volpedo un'imperdibile mostra: quaranta opere per restituire la complessità di un artista che va ben oltre il ... Lo riporta arte.sky.it