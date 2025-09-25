Pellegrino testa e cuore del Parma

Mateo Pellegrino ha la testa dura. Lo ha ricordato al Tardini anche ieri pomeriggio quando, al minuto 46' della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, ha girato in porta con una capocciata il pallone respinto da Sarr e si è portato il dito al cranio per indicare il suo punto di forza. Che non è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it