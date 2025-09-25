Pellegrino testa e cuore del Parma
Mateo Pellegrino ha la testa dura. Lo ha ricordato al Tardini anche ieri pomeriggio quando, al minuto 46' della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, ha girato in porta con una capocciata il pallone respinto da Sarr e si è portato il dito al cranio per indicare il suo punto di forza. Che non è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il belga fa legna e ruba palloni per far ripartire l'azione, Delprato si sgancia e fa più di Cutrone e Pellegrino (che colpisce un palo di testa)
Gran colpo di testa di Pellegrino che si stampa sul palo #CremoneseParma
Il Parma resta in 10 e si fa rimontare, poi esulta ai rigori. Spezia eliminato, ora c'è il Bologna - Padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti nei 90' regolamentari: di Ordonez il tiro decisivo dal dischetto ... Scrive gazzetta.it
Parma, Cuesta: "Pellegrino? Il caschetto è solo per protezione" - Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori contro lo Spezia ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Riporta fantacalcio.it