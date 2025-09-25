Pellegatti | Il miglior momento per affrontare una squadra forte come il Napoli

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti ha parlato a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, della sfida tra Milan e Napoli, in programma domenica sera a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti il miglior momento per affrontare una squadra forte come il napoli

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Il miglior momento per affrontare una squadra forte come il Napoli”

In questa notizia si parla di: pellegatti - miglior

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Miglior Momento Affrontare