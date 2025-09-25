Pedinato dalla stazione all’hotel | 30enne sorpreso dalla Squadra Mobile con 10 grammi di marijuana
ANCONA – Operazione antidroga della Squadra Mobile. Un 30enne italiano è stato sorpreso con circa 10 grammi di marijuana tra la zona stazione e la stanza di una struttura ricettiva dove alloggiava. L’uomo è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri, 24 settembre, al termine di una serie di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: pedinato - stazione
Rosolini, un 47enne minaccia di sfregiare con l'acido l'ex compagna di 44 anni Arrestato dai carabinieri della locale Stazione Con in mano una bottiglia di acido avrebbe rincorso l'ex compagna, una donna di 44 anni, minacciando di sfregiarla, senza però rius - facebook.com Vai su Facebook