Pecoraro Scanio | Salvini ritiri lo sgangherato progetto del Ponte
Milano, 25 set. (askanews) - "Salvini e il governo sono stati sonoramente bocciati dalla Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto. Si tratta di un piano sgangherato, privo di certezze economiche e di basi tecniche adeguate. Un provvedimento fatto male, che rischia di trasformarsi in uno spreco gravissimo di denaro pubblico, con possibili responsabilità contabili (e forse anche penali) per ministri e dirigenti che continuano a insistere su un'operazione evidentemente raffazzonata". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, commentando la pronuncia dei giudici contabili e ricordando come anche l'Unione Europea abbia chiesto chiarimenti sul progetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pecoraro - scanio
Pecoraro Scanio: basta aspettare morti per il caldo, agire ora
Pecoraro Scanio: La pizza unisce e valorizza l'agricoltura identitaria
Emergenza incendi, Pecoraro Scanio: "Il Governo fermi gli incendiari"
Alfonso Pecoraro Scanio - facebook.com Vai su Facebook
Pecoraro Scanio: patetico lamentare l'irrilevanza dell'Ue - Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, interviene duramente sul dibattito in corso ... Segnala quotidiano.net
Pecoraro: accordo von der Leyen-Trump apre a Ogm e cibo spazzatura - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro delle Politiche Agricole, lancia un allarme sull'accordo tra la presidente della Commissione ... Secondo notizie.tiscali.it