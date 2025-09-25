Pecci l’uomo del pullman Da Prodi a Guazzaloca La politica senza etichette

Mai per ideologia, sempre sul merito (e per il merito). Anche quando ci fu da organizzare in quattro e quattrotto, nella primavera di trent’anni fa, quel famoso pullman che portò Romano Prodi in viaggio per cento città della Penisola fino alla tappa finale di Palazzo Chigi. E anche quando, nella scelta del sindaco di Bologna, ci fu da infrangere il tabù di non votare per il candidato del centrosinistra, preferendo Giorgio Guazzaloca a Silvia Bartolini. È forse in questi due momenti che meglio si riassume la figura di Giovanni Pecci – Gianni, per tutti –, economista e docente universitario morto ieri all’età di 75 anni dopo una malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pecci, l’uomo del pullman. Da Prodi a Guazzaloca. La politica senza etichette

In questa notizia si parla di: pecci - uomo

Dal 6 ottobre la prevendita dei biglietti. Si parte il 20 novembre con Daniele Pecci e Sandra Toffolatti in Macbeth - facebook.com Vai su Facebook

Pecci, l’uomo del pullman. Da Prodi a Guazzaloca. La politica senza etichette - Addio all’economista che inventò la celebre campagna elettorale del Professore. Segnala msn.com

Addio a Gianni Pecci, l’economista che ideò il bus per la campagna di Prodi. Fu tra i «saggi» di Guazzaloca - È stato direttore di Nomisma negli anni Ottanta, ha accompagnato Prodi per tutta l’avventura dell’Ulivo, poi si è fermato, pur consigliere economico, sul portone di Palazzo Chigi. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it