Peaky blinders | novità sul personaggio immortale in arrivo

Il popolare universo di Peaky Blinders si prepara a una nuova fase con l’atteso film The Immortal Man. La produzione, diretta da Tom Harper e con la riconferma di Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, promette di proseguire le vicende della famiglia Shelby in un’epoca post-bellica. Questo articolo analizza gli ultimi aggiornamenti sulla data di uscita, le dichiarazioni degli autori e le aspettative dei fan. aggiornamenti sul film The Immortal Man: prossima uscita e dettagli principali. stato delle riprese e anticipazioni sulla trama. Le riprese principali del film sono state concluse nel dicembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

