Arezzo, 25 settembre 2025 – Pd Sansepolcro, «La Lega fa opposizione a sé stessa e usa la paura come arma politica «Il comunicato della Lega Valtiberina è un doppio paradosso. Da un lato, denuncia insicurezza e degrado pur avendo in mano dal 2021 la delega alla sicurezza: un’ammissione di fallimento che assomiglia più a un attacco al sindaco e alla giunta che a una proposta seria. Dall’altro, lo fa utilizzando espressioni che alimentano paura e contrapposizione, con terminologie che hanno il solo effetto di etichettare e stigmatizzare persone in base alla loro provenienza. Sansepolcro non merita di essere raccontata con parole che alimentano divisioni, né trasformata in palcoscenico di propaganda. 🔗 Leggi su Lanazione.it