Pd | Da Morganti e Fdi prova muscolosa ma i cittadini meritano di vedere spesi bene i soldi
«Dal Consiglio Comunale di martedì 23 settembre, è arrivata la conferma di quanto avevamo già espresso riguardo al rimpasto della giunta comunale con l'aggiunta di beghe e teatrini personali di dubbio gusto. Il sindaco ha ritenuto di punire gli assessori Morganti e Pizzelli per il loro cattivo.
Argento europeo per Sara Morganti! Con una prova impeccabile e carica di emozioni, la nostra campionessa conquista la medaglia d'argento nella Finale Individuale Para Grand Prix Freestyle - Grado I ai Campionati Europei di Paradressage in sella a
Sondaggi politici 2025/ Allarme rosso-Pd per il campo largo: FdI +9% su Schlein, Lega stabile, M5s sotto 12%
Sondaggio Pagnoncelli: conferme per FdI, il Pd va giù con le inchieste e il M5S gongola - In casa Pd piove sul bagnato e il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera ne tiene traccia.