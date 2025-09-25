Paviè fa Luce ecco la collezione autunno-inverno 2025-2026 del brand italiano di gioielli

Il ritorno della pioggia dopo il caldo intenso, il rumore delle foglie sotto ai piedi, quel senso di freschezza sulla pelle: sono i segnali che l’estate ci ha salutati, lasciando spazio a una nuova stagione. Bisogna farsi trovare preparati ai nuovi arrivi, e Paviè, brand italiano di gioielli, accoglie l’autunno e l’inverno 202526 con una collezione che si ispira ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, tre momenti dell’anno che simboleggiano la trasformazione, la rinascita e, perché no, anche un pizzico di nostalgia. Questa nuova linea di gioielli si chiama “Luce” perché nasce dal desiderio di raccontare la luminosità che ogni donna porta con sé, anche nei mesi più freddi dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it