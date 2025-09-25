Pavani il canestro più bello e desiderato | Sono guarito E ora dico state attenti
"Sono guarito. Al 99,9 per cento". Sorride felice, Mattia Pavani. L’ex giocatore di Fortitudo e Andrea Costa Imola, nonché figlio di Christian, ex presidente Fortitudo (oggi al lavoro per l’Andrea Costa Imola), si è lasciato alle spalle il periodo più nero dal punto di vista della salute. Certo, ci sono i capelli, ora, da far ricrescere con pazienza. Ma per un guerriero come lui, che ha superato ostacoli ben peggiori, è quasi una passeggiata. E archiviato il capitolo intervento e successivi cicli di chemio, Mattia ora vuol gridare al mondo quello che ha dentro. Non solo la felicità per la guarigione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pavani - canestro
La partita delle Vecchie Glorie è stata un trionfo di emozioni! Chi ha giocato a pallacanestro sa che lo stile, la grinta e la precisione restano impressi per sempre. Ogni canestro, ogni passaggio, ogni sorriso in campo ha ricordato a tutti noi la grandezza di - facebook.com Vai su Facebook
Pavani, il canestro più bello e desiderato: "Sono guarito. E ora dico state attenti" - La prevenzione è fondamentale per evitare pericoli" ... Come scrive sport.quotidiano.net
Pavani, il canestro più difficile. Tolto tumore al cestista biancorosso. L’Andrea Costa: "Torna presto" - È riuscita l’operazione di rimozione del tumore al testicolo a cui ieri mattina si è sottoposto Mattia Pavani, giocatore dell’Andrea Costa Imola. Come scrive ilrestodelcarlino.it