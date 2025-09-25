Paura per William Shatner il leggendario capitano Kirk di Star Trek ricoverato d’urgenza

Los Angeles, 25 settembre 2025 – C’è grande apprensione per William Shatner, indimenticabile interprete del capitano James Kirk nella saga televisiva Star Trek. L’attore canadese, oggi 94enne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un improvviso malore avvenuto nella sua abitazione di Los Angeles. Ecco cosa è successo. Cosa è successo a Shatner: la corsa in ospedale. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’attore, Shatner avrebbe accusato un problema legato ai livelli di zucchero nel sangue. Consapevole della situazione e per evitare rischi maggiori, avrebbe allertato lui stesso i soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

