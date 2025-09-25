Paura per Alcaraz nel primo turno a Tokyo Lo spagnolo si fa male alla caviglia
Roma, 25 settembre 2025 – Paura per Carlos Alcaraz nel primo turno sul cemento di Tokyo. Nel quinto game del primo set contro l’argentino Sebastian Baez, il numero 1 del mondo si fa male alla caviglia e richiede l’intervento del medico. Le immagini mostrano il campione spagnolo dolorante mentre si accascia a terra dopo aver appoggiato male la caviglia. Alcaraz's left foot heavily tapped. pic.twitter.commDsRBRPxid — José Morgado (@josemorgado) September 25, 2025 Carlitos riesce a tornare a giocare dopo diversi minuti e dopo essere stato fasciato. Intanto a Pechino sta per debuttare il grande rivale Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: paura - alcaraz
Sinner ha paura di Alcaraz, stavolta lo ha ammesso: “Troppo bravo per me”
Alcaraz poteva diventare un wrestler, scelto il nome d’arte: “Avrebbe messo paura a tutti”
Subito in campo dopo il ritiro forzato dell’italiano a Cincinnati Ivan Ljubicic: "L’azzurro non ha paura di prendere decisioni Nessuno come lui e lo spagnolo. Io suo coach? Ci penserei». Sinner e Alcaraz, tempo di rivincita allo Us Open
La rassegna stampa di mercoledì 22 gennaio: Eterno Djokovic, con la sua testa batte anche l'età (Bertolucci). Il DJO del tennis (Cocchi). Djokovic immenso elimina Alcaraz (Di Nardo). L'epico Djokovic chiama Sinner (Strocchi). Sinner, nessuna paura (Azzolini) - facebook.com Vai su Facebook
Laver Cup, Fritz: “Contro Alcaraz ho giocato senza paura. È questo il tennis che voglio giocare” - X Vai su X
Alcaraz, paura a Tokyo: problema alla caviglia nel match con Baez - Carlos Alcaraz, impegnato nel match di primo turno contro l’argentino Sebastian Baez, si è improvvisamente accasciato durante il quinto game del set di a ... Come scrive msn.com
Paura per Alcaraz a Tokyo: si accascia a terra durante la sfida con Baez - 2 nel primo set del torneo Atp 500, molto dolorante e quasi in lacrime. Si legge su corrieredellosport.it