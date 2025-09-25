Paura per Alcaraz nel primo turno a Tokyo Lo spagnolo si fa male alla caviglia ma resiste e vince

Roma, 25 settembre 2025 –  Paura per Carlos Alcaraz nel primo turno sul cemento di Tokyo. Nel quinto game del primo set contro l’argentino Sebastian Baez, il numero 1 del mondo si fa male alla caviglia e richiede l’intervento del medico. Le immagini mostrano il campione spagnolo dolorante mentre si accascia a terra dopo aver appoggiato male la caviglia. Alcaraz's left foot heavily tapped. pic.twitter.commDsRBRPxid — José Morgado (@josemorgado) September 25, 2025 Carlitos riesce a tornare a giocare dopo diversi minuti e dopo essere stato fasciato. Sul 5-4 per lo spagnolo il match viene sospeso per pioggia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

