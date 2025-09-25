Paura per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, impegnato nel primo turno dell’ATP 500 di Tokyo, si è fatto male alla caviglia nel corso del primo set della sfida contro Sebastian Baez, ma ha poi ripreso e vinto agevolmente in due set (6-4, 6-2) senza alcun problema. La paura però è stata tanta: nel quinto game del primo set, il nuovo numero uno al mondo – che sta giocando in Giappone e non in Cina come Sinner – ha tentato uno scatto in avanti dopo un cambio di direzione, ma poggiando male il piede sinistro, è caduto giù lamentando un forte dolore alla caviglia. Quasi in lacrime, è rimasto a terra per qualche minuto prima dell’arrivo del fisioterapista che l’ha prima controllato, poi ha valutato le sue condizioni e poi aiutato ad alzarsi – senza zoppicare – per ricevere il trattamento medico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura per Alcaraz a Tokyo: si fa male alla caviglia, ma poi riprende con una vistosa fasciatura e vince – Video